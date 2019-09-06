Россиянин обвиняется в краже коммерческой тайны в США

Федеральный суд США по Южному судебному округу штата Огайо обнародовал обвинительный акт по делу россиянина Александра Коршунова, который 30 августа был задержан в Италии по запросу американских властей.

57-летний Александр Юрьевич Коршунов, директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК), и 59-летний Маурицио Паоло Бьянки, бывший директор итальянского подразделения GE Aviation, обвиняются в краже коммерческой тайны. Согласно материалам уголовного дела, с 2013 по 2018 год Бьянки по поручению Коршунова нанимал инженеров GE Aviation в качестве консультантов. Благодаря сведениям, полученным от этих специалистов, российские разработчики смогли усовершенствовать конструкцию редуктора в готовящемся к производству двигателе ПД-14 для пассажирских самолетов.

Как сообщает посольство РФ, в связи с арестом гражданина Коршунова российские дипломаты посетили госдепартамент и выразили “решительный протест в отношении неправомерных действий”.

“Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника, – говорится в официальном сообщение. – Обратили внимание на то, что подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений”.

По американским законам виновным в нелегальном получении сведений, составляющих коммерческую тайну, грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.