Служба национальных парков США по случаю своего 103-го дня рождения объявляет бесплатный день! В воскресенье, 25 августа 2019 года, вход во все четыреста с лишним национальных парков страны будет свободным (за исключением платы за кемпинг, бронирования мест и других подобных сборов).

Фото: NPS

Для многих тысяч туристов это станет отличной возможностью пройти по горному маршруту, прокатиться на велосипеде или просто отдохнуть на речном или озерном берегу, говорится в пресс-релизе Службы национальных парков.

В 1872 году Америка стала первой страной, озаботившейся сохранением живописных уголков природы для будущих поколений. К 25 августа 1916 года, когда президент Вудро Вильсон подписал указ о создании Службы национальных парков, под охраной государства находилось 37 заповедных мест.

25 августа – не единственный день в году, когда разрешен бесплатный въезд в национальные парки США. Всего в стране насчитывается свыше 400 национальных парков, куда можно въехать безвозмездно в День рождения Мартина Лютера Кинга (21 января), 20 апреля (Начало Недели национальных парков), на Годовщину создания Службы национальных парков (25 августа), в Национальный день общественных земель (28 сентября) и на День ветеранов (11 ноября).