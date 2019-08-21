В Сакраменто тестируют доставку еды с помощью роботов-курьеров

Городская администрация Сакраменто в сотрудничестве со стартапом Kiwi Campus Inc. планирует опробовать футуристичный и экологически чистый способ доставки еды. Управляемые со смартфона полуавтономные роботы, способные двигаться по тротуарам со скоростью пешехода, уже появились на кампусах Калифорнийского университета в Беркли, Стэнфордского университета и других учебных заведений штата.

Фото: Kiwi Campus

Помимо экологических преимуществ, внедрение роботов-курьеров способно дать еще один положительный эффект.

«Доставляющие еду роботы не только снижают количество машин на дорогах, но и создают потенциальные возможности для жителей неблагополучных районов, в которых уровень безработицы от 2 до 5 раз выше среднего по стране, – говорит Луис Стюарт, директор по инновациям администрации Сакраменто. – Kiwi Campus, как правило, нанимает местных работников для прокладки маршрутов и обслуживания роботов».