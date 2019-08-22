Периоды аномально жаркой погоды, приводящие не только к дискомфорту, но и к серьезным проблемам со здоровьем и даже к гибели людей, постепенно становятся новой нормой. Как же можно бороться с этим природным явлением?

Согласно результатам недавнего исследования, проведенного специалистами из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, если к 2050 году оборудовать все здания в крупных городах Калифорнии «холодными» теплоотражающими крышами, то это будет ежегодно спасать от перегрева десятки миллионов людей.

Жители городов сильнее страдают от жаркой погоды, потому что лишенные растительности искусственные поверхности накапливают тепло днем и отдают его ночью, повышая температуру воздуха на несколько градусов по сравнению с сельской местностью. Нанесение на крыши зданий белой краски или теплоотражающих плиток может стать несложным и относительно недорогим способом охладить городской воздух, а попутно сократить расходы электроэнергии на кондиционирование.

Авторы исследования осознают, что стопроцентное оснащение зданий теплоотражающими крышами может быть трудноосуществимым по финансовым и административным причинам. Поэтому цель дальнейших расчетов и экспериментов — выяснить, какую минимальную долю домов потребуется сделать теплоотражающими для достижения существенных результатов.