Служба национальных парков США приглашает всех желающих бесплатно посетить любой национальный парк в течение четырех дней этого года.

Дни бесплатного входа в 2018 году:

15 января – День Мартина Лютера Кинга

21 апреля – первый день Недели национальных парков

22 сентября – Национальный день общественных земель

11 ноября – День ветеранов

«Национальные парки знакомят нас с удивительной природой, культурой и историей нашей страны, – говорит заместитель директора Службы национальных парков Майкл Рейнолдс. – Дни бесплатного посещения национальных парков дают людям возможность принять участие в проектах нашей службы, ознакомиться с программами, которые проводят рейнджеры, или просто провести время с семьей и друзьями в особенном месте. Мы надеемся, что бесплатные дни станут для туристов дополнительным поводом для посещения национальных парков в 2018 году».

Обычно 118 из 417 национальных парков страны берут плату за вход. Отмена входной платы не касается таких услуг как кемпинги, лодочные причалы, транспорт и специальные экскурсии.

Годовой пропуск America the Beautiful стоимостью в $80 позволяет неограниченное число раз посещать более 2 000 федеральных зон отдыха, включая все платные национальные парки. Также существуют бесплатные или льготные абонементы для пенсионеров, инвалидов, служащих Вооруженных сил и семей школьников-четвероклассников.

Другие федеральные агентства, такие как Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных, Бюро по управлению землями, Бюро мелиорации, Служба охраны лесов и Инженерные войска, предлагают в 2018 году свои собственные бесплатные дни.

Система национальных парков США включает более 84 миллионов акров земель и состоит из 417 национальных парков, национальных исторических парков, национальных монументов, национальных зон отдыха, национальных полей сражений и национальных пляжей.

В прошлом году национальные парки страны приняли 331 миллион туристов, которые потратили $18,4 млрд. Эти средства поддержали 318 000 рабочих мест и оказали влияние на американскую экономику в размере $35 млрд.