Дни бесплатного входа в национальные парки в 2019 году

Служба национальных парков США объявила о том, что в пять памятных дней нового 2019 года вход во все национальные парки страны будет бесплатным:

– День рождения Мартина Лютера Кинга (21 января)

– Начало Недели национальных парков (20 апреля)

– Годовщина создания Службы национальных парков (25 августа)

– Национальный день общественных земель (28 сентября)

– День ветеранов (11 ноября)

Это отличный повод посетить один или несколько из более чем 400 национальных парков Америки — в особенности те из них, которые взимают плату за вход. Напоминаем, что отмена входной платы не касается дополнительных услуг, таких как аренда кемпинга или доступ к лодочному причалу.

В остальные дни посетители могут воспользоваться годовым абонементом, который дает право на неограниченное посещение более 2000 федеральных зон отдыха, включая платные национальные парки. Специальные льготы предоставляются пенсионерам, инвалидам, военнослужащим и семьям школьников четвертых классов.