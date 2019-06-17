Усыновленный россиянин покончил жизнь самоубийством

Родные и близкие с прискорбием сообщают о безвременной кончине Питера Адамса из Сиэтла. Как сообщает сайт Кitsapdailynews.com, находясь в безысходности, парень наложил на себя руки.

Начало жизни Питера, или Петра Владимировича, было непростым. Он родился в 1997 году в российском городе Хабаровске и первые два года провел в детском доме, пока его не усыновили Джон и Андреа Адамс.

Родители надеялись, что любящая семья позволит Питеру оставить позади ранние годы, проведенные в приюте. Питер был замечательным ребенком, но испытывал множество эмоциональных проблем и не всегда уживался со сверстниками.

Два года он был участником программы YMCA «Young Adults in Transition», а затем стал в ней волонтером, поддерживая таких же подростков с трудной судьбой, каким был он сам. На сайте YMCA можно сделать пожертвование для этой программы в память о Питере Адамсе.

Питер любил сельскую Америку. Ему нравились открытые пространства и ковбойские традиции Нью-Мексико и Небраски, где он однажды работал на ранчо в летние каникулы, а школу он закончил в Техасе. Любимые места для отдыха у него всегда были рядом с водой: Кейп-Код, горы Адирондак, Уинтроп (штат Вашингтон). Питер играл на пианино и гитаре и обладал красивым голосом.

Несмотря на непрекращающуюся борьбу с биполярным расстройством, Питер добился успеха — у него была хорошая работа, любящая подруга и собственное жилье. К сожалению, 23 мая он по собственной воле ушел из жизни.

Похороны Питера Адамса состоятся в церкви Plymouth Church в Сиэтле 29 июня в 2 часа дня.