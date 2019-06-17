Верховный суд США в понедельник отклонил постановление суда низшей инстанции против владельцев пекарни Sweet Cakes в Орегоне, которые отказались печь свадебный торт для лесбийской пары из-за своих христианских убеждений. Об этом в понедельник сообщает Голос Америки.

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, владельцы предприятия обязаны были выплатить лесбийской паре $135 000 компенсации.

Судьи вернули дело в апелляционный суд Орегона, чтобы тот второй раз изучил постановление в свете решения Верховного суда от июня 2018 года по похожему делу в Колорадо.

Как известно, Верховный суд США в июне прошлого года принял решение в пользу кондитера из Колорадо, отказавшегося испечь свадебный торт для гомосексуальной пары, ссылаясь на свои христианские убеждения.

Судьи, принявшие решение семью голосами «за» и двумя – «против», сочли необоснованными обвинения Комиссии штата Колорадо по правам человека в адрес кондитера Джека Филлипса (компания Sweet Cakes – SlavicSac.com, заявив, что они демонстрируют враждебность по отношению к религии.

По мнению комиссии, Филлипс нарушил закон штата Колорадо о борьбе с дискриминацией. Этот закон запрещает владельцам бизнесов отказывать клиентам в услугах, основываясь на расовой или половой принадлежности, семейном положении и сексуальной ориентации последних.

В июне 2018 года суд вынес постановление по похожему делу в Колорадо, напоминает русская служба Голоса Америки.