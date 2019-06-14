В Нью-Йорке запретили отказ от прививок по религиозным соображениям

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который отменяет все освобождения школьников от вакцинации по немедицинским причинам. Соединенные Штаты, а в особенности отдельные районы Нью-Йорка, в данный момент переживают самую сильную вспышку кори за более чем 25-летний период, отмечают местные чиновники.

«Вердикт науки кристально ясен: вакцины безопасны, эффективны и являются наилучшим способом обезопасить детей. Наша администрация предприняла прогрессивные меры для сдерживания эпидемии кори, но, учитывая ее масштабы, для борьбы с кризисом требуются дополнительные шаги, – сказал губернатор Куомо. – Хотя я понимаю и уважаю свободу религии, наш основной долг — защита общественного здоровья. Подписанием этой законодательной меры мы поможем предотвратить дальнейшее распространение заболевания и остановить эпидемию».

«Сегодня Нью-Йорк напоминает жителям всего штата, что вакцины являются безопасными и эффективными, – сказал сенатор Брэд Хойлман. – С помощью науки мы опровергаем неверную информацию о вакцинах и защищаем права детей и взрослых со слабой иммунной системой, беременных женщин и младенцев, которые не по собственной вине не могут быть вакцинированы. Нашими сегодняшними действиями мы можем помочь предотвратить будущие эпидемии кори и других поддающихся вакцинации болезней. Я безмерно признателен губернатору Куомо за подписание этого жизненно важного законопроекта и благодарю лидера большинства Сената Стюарт-Козинс, председателя комитета по здравоохранению Сената Риверу, спикера Ассамблеи Хисти и члена Ассамблеи Диновица за их поддержку».

Напомним, что ранее штат Нью-Йорк столкнулся с проблемой эпидемии кори, которая стремительно распространялась среди некоторых этнических общин региона, в том числе – среди ортодоксальных евреев. В апреле этого года там были введены штрафы за отсутствие вакцинации среди детей, что подтолкнуло некоторых жителей штата к борьбе против против введения всеобщей вакцинации.