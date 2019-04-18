По сообщению новостного агентства Fox News, в понедельник пятеро родителей подали иск против Департамента здравоохранения города Нью-Йорк. Они заявили, что городские власти превысили свои полномочия, издав приказ об обязательной вакцинации в районах, в которых произошла вспышка кори.

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Родители утверждают, что вышедший на прошлой неделе приказ нарушает право их детей на освобождение от прививок по религиозным мотивам, а также конституционное право на законный судебный процесс. Помимо этого, насильственные прививки, по словам родителей, подвергают детей риску.

«Чрезвычайный приказ серьезно преуменьшает риск вакцины MMR для детей и взрослых, одновременно преувеличивая ее преимущества», – говорится в иске, требующем от Верховного суда Нью-Йорка издать временный запрет на действия Департамента здравоохранения.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вакцина MMR на 97% эффективна в защите людей от кори — крайне заразной инфекции. «Получить прививку MMR гораздо безопаснее, чем заболеть корью, паротитом или краснухой», – утверждают представители CDC.

Родители, называя обязательную вакцинацию «ненужной и диспропорциональной», заявляют, что городские власти преувеличивают серьезность вспышки кори.

Также иск утверждает, что изданный Департаментом здравоохранения приказ нарушает религиозные свободы граждан.

На прошлой неделе власти нью-йоркского города Уильямсбурга объявили обязательную вакцинацию среди местного населения. Администрация мэра Билла Де Блазио объявила чрезвычайное положение в отдельных районах Уильямсбурга в связи со вспышкой кори в общине ортодоксальных евреев. Невакцинированным жителям этих районов, которые могли контактировать с носителями вируса, было предписано получить прививку от кори, паротита и краснухи с целью защитить остальных членов общины и остановить распространение болезни.

Те, кто не был вакцинирован и не имеет доказательств своего иммуннитета к кори, могут быть оштрафованы на 1000 долларов, сообщается в официальной сообщении местной администрации.