Светлане из штата Миннесота нужна помощь — из-за развода, который произошел полгода назад, она оказалась с тремя детьми практически на улице без средств к существованию.

Было тяжело, но благодаря своей стойкости и поддержке друзей она не опустила руки и смогла найти работу, а сейчас пытается снять жилье через социальную службу, говорит подруга Светланы Ольга Сидоренко.

К сожалению, у Светланы нет денег для того, чтобы внести депозит за квартиру, хоть немного обустроить ее и продержаться до первых стабильных заработков. Поэтому ее знакомая Ольга Сидоренко обратилась ко всем неравнодушным через сайт GoFundMe с просьбой помочь Светлане собрать необходимую сумму в 3 тысячи долларов.

«Помогите, пожалуйста, не оставить человека в беде. Спасибо всем, кто откликнется!» – пишет Ольга.