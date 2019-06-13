Общественной организации «Фонд свободы от религии» стало известно еще об одном инциденте, нарушающем конституционный принцип разделения церкви и государства. Речь идет о двух средних школах в округе Пуласки, штат Кентукки, где некий «Центр поддержки беременности AIM» провел для учеников восьмых классов лекцию на тему секса, венерических заболеваний и беременности.

Как и другие подобные центры, AIM на самом деле является не медицинским учреждением, а христианской религиозной организацией, деятельность которой сводится к тому, чтобы отговаривать беременных женщин от абортов, говорится в пресс-релизе организации.

«Сегодня мы были приглашены в Южную и Северную средние школы!!! – гласит страница AIM в Фейсбуке. – Я мог свободно говорить о том, как удивителен Бог! Сегодня многие изменили свое отношение к абортам!!!! Молитесь вместе со мной за то, чтобы посеянные семена росли и умножались!!!»

Это не единственный пример того, как христианские «центры поддержки беременности» используют государственные школы для продвижения религии, и у Фонда есть серьезные сомнения в конституционности подобной тактики.

«Государственные школы существуют для получения образования, а центры поддержки беременности, такие как AIM, существуют для индоктринации, – говорит юрист Фонда свободы от религии Колин МакНамара. – По собственному признанию AIM, они пришли в школы округа не для того, чтобы дать урок сексуального образования, а для того, чтобы “изменить отношение к абортам”. Округ не вправе помогать частной религиозной организации получать доступ к чужим детям для проповедования».