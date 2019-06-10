Телефонные операторы будут блокировать автоматические рекламные звонки

6 июня Федеральная комиссия по связи (FCC) проголосовала за постановление, которое позволит телефонным операторам блокировать автоматические рекламные звонки.

Принятый документ подтверждает, что операторы вправе блокировать незапрошенные звонки по определенным признакам — при условии, что абоненты будут поставлены в известность о таком блокировании и получат возможность отказаться от него.

Многие телефонные компании и ранее предоставляли услуги отключения нежелательных звонков, но эти услуги могли активироваться только по запросу абонентов. Теперь же блокирование рекламных роботов может быть включено по умолчанию, что повысит эффективность программ фильтрования звонков и снизит расходы на их внедрение.

Помимо этого, FCC готовит постановление, обязывающее операторов ввести в действие систему авторизации SHAKEN/STIR, предназначенную для борьбы с подделкой определяемых номеров — которая является обычной практикой телефонных мошенников и спамеров.

Ранее сообщалось, что генеральные прокуроры 29 других штатов направили в FCC письмо в поддержку новых правил, которые позволяют блокировать звонки, поступающие с поддельных телефонных номеров.