FCC обеспечит 5,2 миллиона семей и фирм высокоскоростным интернетом

Для этого Федеральная комиссия по связи выделяет 9,2 млрд долларов, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Федеральная комиссия по связи США заявила, что выделяет 9,2 миллиарда долларов на предоставление услуг высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет 5,22 миллионам семьям и малому бизнесу.

Charter Communications получила 1,22 миллиарда долларов на обслуживание 1,06 миллиона точек, а компания Илона Маска SpaceX – 885 миллионов долларов на обслуживание 642000 точек. Rural Electric Cooperative Consortium получит 1,1 миллиарда долларов для обслуживания 618000 точек, а LTD Broadband LLC – 1,32 миллиарда долларов для обслуживания 528000 точек.

По оценкам FCC, финансирование расширит широкополосную связь для более чем 10 миллионов жителей сельских районов США.

Почти все точки получат широкополосный доступ со скоростью не менее 100/20 (скачивание/загрузка) Мбит/с, причем подавляющее большинство (более 85%) получит широкополосный доступ на гигабитной скорости. Средства будут распределены в течение следующих 10 лет.

FCC сообщила, что неиспользованная сумма в размере 6,8 миллиарда долларов будет перенесена на следующие торги, на которых может быть использовано до 11,2 миллиарда долларов.

Руководитель FCC Аджит Пай заявил, что аукцион был «технологически нейтральным» и был структурирован таким образом, чтобы «отдавать предпочтение высокоскоростным предложениям с низким значением задержки».