FCC утверждает правила о блокировке звонков с поддельных номеров

Блокировка звонков с поддельных номеров будет осуществлена. Новое правило, принятое вчера Федеральной комиссией по связи (FCC), позволит телефонным компаниям блокировать звонки, поступающие с определенных видов поддельных номеров. Эта мера направлена на сокращение количества получаемых абонентами незапрошенных автоматических звонков, сообщил генеральный прокурор штата Канзас Дерек Шмидт.

В июле Шмидт и генеральные прокуроры 29 других штатов направили в FCC письмо в поддержку новых правил, которые позволяют блокировать звонки, поступающие с поддельных телефонных номеров. Этой уловкой часто пользуются мошенники, выдающие себя за сотрудников Налоговой службы, правоохранительных органов или компаний, предоставляющих коммунальные услуги.

Согласно новым правилам, телефонным компаниям будет разрешено блокировать звонки, поступающие с несуществующих номеров, а также с номеров тех абонентов, которые запросили блокировку.

«Борьба с телефонным мошенничеством требует технических мер, – заявил Шмидт. – Принятие нового правила FCC позволит телефонным компаниям блокировать явно мошеннические звонки и защитить абонентов от этих жуликов. Это не решит проблему автоматических звонков полностью, но должно помочь».

В пресс-релизе, объявляющем о принятии нового правила, FCC сообщает, что в 2016 году американские телефонные абоненты получили около 2,4 млрд автоматических звонков. По данным FCC, в пилотном проекте по тестированию новой системы, которая будет введена в эксплуатацию по всей стране, количество мошеннических звонков от имени Налоговой службы сократилось на 90%.