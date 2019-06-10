По мнению ученых и преподавателей, неограниченное пользование смартфонами школьниками младших и средних классов создает помехи образовательному процессу, способствует кибербуллингу и ведет к повышенному риску расстройств психики и самоубийств.

Член Законодательного собрания Калифорнии Аи Мурацучи продвигает законопроект, который явным образом разрешит школьным округам принимать правила, ограничивающие или полностью запрещающие ученикам пользоваться радиоэлектронными устройствами во время занятий или школьных мероприятий.

Мурацучи ссылается на опыт Франции, где такой запрет был законодательно установлен на государственном уровне полгода назад, а также на свидетельство профессора психологии Джин Твендж из Университета штата Калифорния в Сан-Диего. По утверждениям Твендж, школьники, проводящие много времени в социальных сетях, ощущают себя менее счастливыми и гораздо чаще остальных проявляют тенденции к суициду.