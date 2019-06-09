На каком языке говорят русскоязычные иммигранты в США?

«Петров Капланом за пуговицу пойман.

Штаны заплатаны, как балканская карта.

Я вам, сэр, назначаю апойнтман.

Вы знаете, кажется, мой апартман?

Тудой пройдете четыре блока,

Потом сюдой дадите крен.

А если стриткара набита, около

Можете взять подземный трен»

Это Маяковский, стихотворение «Американские русские». Написано 100 лет назад, но с тех пор ничего не изменилось. Носители русского языка, живущие в англоязычной среде, назначают апойнтменты, паркуют кары за корнером, покупают в русских магазинах полпаунда колбаски и ищут хелперов на мувинг. А если я хочу найти здесь однокомнатную квартиру, я буду искать исключительно однобедрумный апартмент, иначе соотечественники меня не сразу и поймут. Все это называется «рунглишем» – то есть смесью английского и русского. Кто-то считает его псевдодиалектом английского языка, кто-то пиджином – смешанным языком, который возникает, когда соприкасаются две среды.

Считается, что этот термин ввел в широкое употребление космонавт Сергей Крикалев, который сообщил, что его коллеги использовали смесь русского и английского в 2000 году на Международной космической станции. С тех пор НАСА указывает рунглиш как один из языков, которые используются на борту МКС. И конечно, рунглишем называют язык иммигрантов. Классическим примером, который, впрочем, совершенно реален, считается фраза продавщицы о сыре: «Вам одним писиком или послайсить?»

Как образуются слова в рунглише? Во-первых, это может быть простое вкрапление — то есть английское слово посреди русского предложения. «Доча, say “деда”!» – такой пример привели мне пользователи Фейсбука. «Сяду на трейн», «родить бебика, сделать ему сошиал и дать медикейшн» и так далее. Яркий пример речи с такими вкраплениями – звезда Ютуба, знаменитая продавщица из Канады Зоя Виксельштейн: «Его дизайнс могут носить любого возраста, любого шейп, сайз, хайт, и он таймлесс!»

Второй способ образования слов в рунглише — это когда к английскому слову приделываются русские суффиксы и приставки. Отсюда всякие «заапплаиться», «почекай», «не спидуй», «еще 600 майлов ехать».

В таком способе словообразования особенно преуспевают дети. «Мама, у меня пальчик блидит» – еще один пример от моих друзей из Фейсбука. А мой сын как-то просил сделать в комнате освещение «подарче», то есть потемнее, приглушить его.

Третий способ — это перевод английских слов и выражений. Но не обычный, а ложный перевод. Например, когда «event» переводят как «событие» вместо «мероприятия»: «Я был на одном интересном событии». Или когда вместо «занятия» говорят «активности». Особенно забавно звучит выражение «я имел фан» – то есть «я развлекался», «хорошо провел время».

Четвертый способ — это, конечно, заимствование грамматических конструкций. Русские иммигранты обычно очень переживают, как бы не докатиться до того, чтобы «брать» поезд или автобус.

Есть ли такие явления в других языках? Конечно, есть. В одном из рассказов Аверченко мы можем найти такой же пример смешения русского с французским. Вот как это звучит:

«Была большая дождика. Погода был то, это называй веритабль петербуржьен. Один молодой господин ходил по одна улица по имени сей улица Крещиатик. Ему очень хотелось манже. Он заходишь на Конюшню, сесть на Медведя и поехать в Restaurant где скажишь: – Garcon, une tasse рабинович и одна застегайчик avec тарелошка с ухами».

Много таких смешений на постсоветском пространстве, где взаимодействуют русский и государственный язык страны. Рунглиш есть и в самой России! Это связано с очень активным проникновением в речь англицизмов. Иногда бывает даже трудно понять, что имеет в виду автор того или иного текста. Журналист, филолог, автор популярных книг о русском языке Марина Королева собирает такие примеры.

«Совсем недавно у своей студентки в учебном подкасте я услышала прекрасную фразу, которая меня остановила, я долго смеялась сама и выложила ее для своих подписчиков в социальных сетях: “Хелпер помогает в проведении воркшопов, хостит участников перед ивентами”. Я все это услышала и не могу сказать, что восприняла эту фразу сразу, мне понадобилось несколько секунд для того, чтобы ее перевести для себя. Как мне кажется, единственный путь – это обращать на это внимание, фокусироваться на этом явлении, привлекать к нему внимание, чтобы человек просто осознал, что он на самом деле делает».

Конечно, избежать смешения там, где встречаются два языка, просто невозможно. По словам Марины Королевой, лучшее средство сохранить речь грамотной и чистой — это посмеяться над собой. Поэтому я искренне благодарю моих подписчиков в Фейсбуке, которые напомнили мне о самых типичных образцах рунглиша и привели смешные и полезные для анализа собственной речи примеры. Мы, как говорится, имели фан!

Голос Америки