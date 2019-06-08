Фонд свободы от религии — некоммерческая организация, основной целью которой является защита конституционного принципа разделения церкви и государства — возражает против «сектарианской и навязчивой» программы капелланства в полиции штата Вашингтон.

Капелланы носят полицейскую униформу и присутствуют на официальных мероприятиях, таких как церемония выпуска кадетов; при этом от выпускников ожидается участие в молитве. Все капелланы принадлежат протестантским ветвям христианства и ведут религиозную работу исключительно с позиций протестантизма.

«Принуждать людей разных верований, работающих в крупном агентстве штата, к одной определенной религии, является несправедливым и неуместным, – говорит сопрезидент Фонда свободы от религии Энни Лори Гейлор. – Но именно это, по всей видимости, происходит здесь».

Сотрудник Дорожного патруля штата Вашингтон, пожаловавшийся Фонду на данную практику, находит постоянное присутствие христианских капелланов «дискомфортным и угнетающим», а также создающим впечатление того, что «агентство поддерживает христианские ценности и одобряемый христианами набор политических взглядов».

Фонд свободы от религии напомнил шефу полиции штата Вашингтон, что правоохранительные органы не могут поддерживать прозелитизм или иное продвижение религии.

«Капелланы на службе государства могут существовать только как уступка религиозным убеждениям государственных служащих в ситуациях, когда обращение к частным пасторам затруднено или невозможно, – указал в письме шефу полиции юрист Фонда Райан Джейн. – Но полученная нами жалоба говорит о том, что капелланы Дорожного патруля штата Вашингтон шагнули далеко за черту, отделяющую религиозное сосуществование от поддержки религии».