Администрация Трампа в среду объявила о прекращении медицинских экспериментов с тканями человеческих эмбрионов в государственных научных учреждениях. Это стало очередной победой противников абортов и поражением ученых, которые многие десятилетия работали с зародышевым материалом и сделали с его помощью множество прорывов в медицине — в том числе усовершенствовали вакцины против краснухи и бешенства.

Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация PBS.

Запрет на использование в научных целях оставшихся после прерывания беременности тканей человеческих зародышей — которые в противном случае просто уничтожаются — является важной целью активистов, составляющих значительную часть политической базы Дональда Трампа. Они утверждают, что у современной науки есть альтернативные методы исследований, такие как выращиваемые в лаборатории стволовые клетки.

Однако ведущие ученые говорят, что для определенных исследований, включая разработку методов лечения некоторых опасных заболеваний, эмбриональные ткани являются лучшим, а порой даже единственно возможным материалом.