Глеб Охременко рассказал о своей новой жизни в Иллинойсе

В редакцию «Славянского Сакраменто» обратился бывший калифорниец Глеб Охременко, который, как сообщалось ранее, в 2017 году пропал без вести во Флориде во время урагана.

Напомним, что объявление о розыске Артура Алекперова Трампа (под таким бизнес-именем выступал Охременко) появилось на портале Florida Missing Report. На данный момент оно удалено с сайта.

Как утверждает сам Глеб, он никуда не пропадал, а просто переехал в штат Иллинойс, занимается собственным бизнесом, вышел замуж и даже стал членом городского совета Нейпервилла. Смотрите подробное интервью с Глебом Барских (фамилия при рождении — сегодня Глеб носит фамилию своего мужа из Украины — Охременко).