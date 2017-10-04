Мать 32-летнего бывшего москвича, жителя Майами-Бич по имени Артур Алекперов Гофердс Трамп просит у общественности помощи в его розысках. Соответствующее объявление размещено на портале Florida Missing Report. Попытки редакции “Славянского Сакртаменто” связаться с Артуром оказались тщетными.



В последний раз Артура видели 12 сентября 2017 года в районе Майами-Бич. Его приметы: белокожий, темные волосы, карие глаза, был одет в коричневую футболку. Род занятий: генеральный секретарь межправительственной организации по правам человека «Всемирный народный фронт», член Русско-Американского Конгресса.

Данное объявление было подано пользователем сайта через онлайн-форму. По нашей информации, в полицию также поступило заявление об исчезновении Артура Алекперова Гофердса Трампа. Артур Алекперов некоторое время проживал в Канаде, затем переехал в Сакраменто, а также проживал в Лос-Анджелесе. Пару месяцев назад из Калифорнии он перебрался во Флориду на постоянное место жительства.

Если у вас имеется какая-либо информация по местонахождению Артура, полиция Майами-Бич просит связаться с оператором по тел: (305) 603-6640.