В Сакраменто состоялся ежегодный ЛГБТ-парад

В воскресенье в Сакраменто прошел ежегодный Парад гордости, который объединил представителей ЛГБТ-сообщества региона. Мэр города Даррелл Стайнберг выступил с активной поддержкой мероприятия, пройдя в первых рядах колонны марша по центральной улице.

Мэр города Даррел Стейнберг поддержал ЛГБТ-сообщество своим присутствием на мероприятии.

«Спасибо, Сакраменто, это выходные были полны гордости! Я рад тому, как наш город по-добрососедски объединился в честь ЛГБТК-сообщества, особенно в канун 50-й годовщины Стоунволлских бунтов, – сказал мэр Стайнберг. – Всем тем, кто сегодня чествует кого-то или что-то особенное, спасибо за то, что вы нашли этот источник гордости и поделились им со всем миром».

Департамент полиции Сакраменто и Центр ЛГБТ-сообщества Сакраменто пришли к взаимному согласию по поводу участия в параде гордости SacPride сотрудников полиции в форме. Первоначально полицейских в униформе было решено не допускать на парад, поскольку некоторые его участники, в особенности трансгендеры и этнические меньшинства, могли испытывать страх при виде представителей закона.

После обсуждения проблемы с сотрудниками Департамента полиции, многие из которых сами являются членами ЛГБТ-сообщества, Центр изменил свое решение.

«Стоунволлские бунты были восстанием против правоохранительных органов, против беспричинных рейдов, злоупотреблений властью и насилия, – сказал президент Центра ЛГБТ-сообщества Карлос Маркес. – Пятьдесят лет спустя мы не можем игнорировать тот факт, что следы безразличия, страха и предубеждения тех времен встречаются в нашем городе по сей день. Не стоит удивляться тому, что те, к кому закон исторически применяется непропорционально, испытывают страх при виде униформы, и не стоит удивляться тому, что запрет этой униформы не приносит ожидаемых глубоких перемен».