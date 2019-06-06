Христианский Университет Орала Робертса заплатит более $300 000 за нарушение запрета на поощрительную компенсацию. Об этом сообщил офис Федерального прокурора.

Фото: ORU

Как объявило Министерство юстиции, Университет Орала Робертса в Талсе (штат Оклахома) подвергся штрафу в размере $303 502 за подачу в Министерство образования ложных сведений и нарушение федерального запрета на поощрительную компенсацию.

Раздел IV Закона о высшем образовании запрещает высшим учебным заведениям, получающим федеральную помощь для студентов, выплачивать рекрутерам комиссии, бонусы или иную поощрительную компенсацию, основанную на количестве поступивших студентов. Этот запрет защищает студентов от ситуаций, в которых их поступление в учебное заведение служит финансовым интересам рекрутера, а не образовательным нуждам самого студента.

«Целостность нашей системы высшего образования основывается на том, чтобы студенты могли принимать решения о поступлении в соответствии с их собственными образовательными интересами, – сказал помощник генерального прокурора Джоди Хант из Министерства юстиции. – Мы не позволим влиять на эти важные решения образовательным учреждениям, которые предлагают рекрутерам финансовые поощрения за запись студентов».

«Наша система высшего образования должна ставить на первое место образовательные интересы студентов, а не финансовые интересы школ и рекрутеров, – сказала федеральный прокурор Шерри Лайдон из судебного округа Южной Каролины. – Федеральная прокуратура будет принимать меры против нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных на образовательные нужды студентов».

Университет Орала Робертса был обвинен в том, что с 2014 по 2016 год пользовался услугами фирмы Joined Inc. для привлечения студентов. Часть компенсации Joined составлял процент от платы за обучение, вносимой поступившими студентами, что является нарушением запрета на поощрительную компенсацию.

Несмотря на согласие оплатить федеральный штраф, представители высшего учебного заведения отказываются признавать вскрытые нарушения, сообщается в официальном пресс-релизе организации.