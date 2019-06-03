Департамент водных ресурсов Калифорнии провел последнее в этом сезоне измерение снежного покрова на станции Филлипс в горах Сьерра-Невады. Глубина снега составила 47 дюймов, что эквивалентно слою воды толщиной в 27,5 дюйма — это на 88% выше среднего значения для данной точки.

Фото: water.ca.gov

В целом по штату накопленное в виде снега количество воды составляет 144% от среднего, а уровень воды в основных водохранилищах поднялся до 96-128% от среднего. Это означает, что в ближайшее время засуха калифорнийцам не грозит, но расходовать воду все равно следует бережно.

«Этим летом города и фермы Калифорнии не будут испытывать недостатка в воде, – говорит директор Департамента водных ресурсов Карла Немет. – Но эту воду крайне необходимо использовать для восполнения грунтовых бассейнов и водохранилищ, чтобы защититься от неизбежной будущей засухи. Каждый житель и каждое предприятие Калифорнии могут помочь штату, пользуясь водой как можно более экономно».

Тем временем, уровень снежного покрова в горах Сьерра-Невады в мае этого года поднялся на 200% в отличие от прошлого года. Многие зимние курорты объявили о продолжении работы вплоть до августа.