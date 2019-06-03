В результате стрельбы в муниципалитете города Вирджиния-Бич погибли 12 человек, еще шестеро получили ранения, отмечает Голос Америки. По информации другого издания, в ходе стрельбы погиб иммигрант из Беларуси.

Фото: pilotonline.com

Дуэйн Крэддок, сотрудник коммунальной службы города Вирджиния-Бич, приобрел оружие, при помощи которого он убил 12 своих коллег, на законных основаниях. Об этом в субботу сообщил сотрудник федерального Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ Шон Бенедикт.

По словам Бенедикта, на месте преступления были найдены два пистолета калибра .45. Один из них был легально куплен Крэддоком в 2016 году, другой – в 2018 году. Полиция обнаружила еще два пистолета дома у 40-летнего Крэддока.

Как сообщил на пресс-конференции в субботу начальник полиции Вирджиния-Бич, Дуэйн Крэддок работал в городском департаменте коммунального хозяйства в течение последних 15 лет. Тела убитых им людей были найдены на всех трех этажах муниципального комплекса и в автомобиле, припаркованном рядом со зданием.

Стрельба в муниципалитете Вирджиния-Бич стала самым массовым убийством в США с ноября 2018 года, когда бывший военнослужащий Ян Лонг убил в лос-анджелесском баре 12 человек и затем застрелился.

Среди погибших оказался иммигрант из Беларуси. Об этом сообщило издание The Virginia-Pilot.

Согласно информации издания, Алекс Гусев эмигрировал из Беларуси в 2003 году, чтобы поискать лучшей жизни в Америке — и за последние 16 лет он ее нашел.

Он приехал в Соединенные Штаты как студент, когда ему было около двадцати, и поступил в муниципальный колледж Tidewater. В конце концов он получил степень бакалавра в университете Old Dominion.

Он начал с физического труда в лесозаготовительной компании, а затем стал агентом по приобретению земельных участков в администрации города Вирджиния-Бич, где проработал девять лет.

35-летний Гусев планировал улучшать свою жизнь и дальше. Он хотел жениться и завести детей.

Но в пятницу лучшая жизнь, которую Гусев создавал много лет, оборвалась в результате массового расстрела. Он стал одним из 12 человек, убитых их коллегой по работе.

Гусев всегда готов был прийти на выручку, и его друг Мусин рассказал, что неоднократно просил его о помощи за 16 лет их знакомства.

Гусев был уважаемым сотрудником, который вел себя с клиентами и коллегами «как образцовый профессионал». Он относился к своей работе серьезно, но имел легкий характер и был оптимистом.

Между тем, Консульский отдел Посольства России в США выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в городе Вирджиния-Бич, штат Виргиния, граждане России. В госдеп направлен соответствующий запрос, сообщают сотрудники Посольства РФ в США.