Несмотря на приближение весны, зима не ослабляет свою хватку в большинстве регионов страны. После рекордно влажного зимнего сезона в Калифорнии продолжаются проливные дожди и снежные бури, которые наполняют водохранилища и увеличивают толщину снежного покрова, а в соседнем Колорадо вызывают лавины. Благодаря обильным осадкам засуха в Калифорнии отступает.



Повышенное количество осадков в западной части страны способствует восполнению почвенных вод и устраняет последствия засухи. От Северной Калифорнии до Орегона и Айдахо снежный покров в горах продолжает расти, а водохранилища — пополняться. В Орегоне площадь засухи значительно сократилась, а в Айдахо и северной части Невады ситуация полностью вернулась к норме, отмечает Drought Monitor.

В большинстве озер уровень воды достиг максимума, хотя в горах еще остается нерастаявший снег. Погодные условия пришли в норму на большей части юго-запада Аризоны и юго-востока Калифорнии; остальные районы Южной Калифорнии по-прежнему испытывают последствия нескольких лет засухи. В округе Сан-Диего водохранилища заполнены лишь на 65%. Уровень озера Биг-Бер в начале марта находился на 18 футов ниже максимума, хотя вода продолжает прибывать.

Как сообщает Russian Hollywood, фотограф Эллиот МакГуккен, находившийся в Долине Смерти для освещения шторма и его последствий, сделал несколько снимков внезапно появившегося безымянного водоема. Между тем, как сообщают представители Национальной службы парков США, благодаря проливным дождям в Долине смерти появились целые плантации весенних цветов.