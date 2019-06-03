Берни Сандерс призвал объединиться против Дональда Трампа

В Калифорнии прошел съезд демократов штата, на котором выступило большинство потенциальных кандидатов в президенты от партии, передает Голос Америки из Вашингтона.

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По сообщению инфромагенства, Берни Сандерс в воскресенье призвал демократов Калифорнии объединиться против Дональда Трампа.

Сенатор запустил президентскую кампанию-2020 на полную мощность резкими выпадами против республиканского президента и критическими намеками на своего соперника – демократа Джо Байдена.

Четырнадцать из 24 потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии приехали на съезд в Калифорнию – самый населенный штат в США, в котором, к тому же, самая высокая доля сторонников демократов.

В своем выступлении перед пятитысячной аудиторией, состоявшей из делегатов, гостей и журналистов, Сандерс назвал Трампа «расистом, сексистом, гомофобом и религиозным фанатиком».

«Вместе мы победим президента, который собрал самую коррумпированную администрацию в истории, – сказал Сандерс. – Президента, который ничего не знает о реальных американских ценностях».

Съезд в Сан-Франциско позволил увидеть действующие силы в Демократической партии, которая пытается восстановиться после победы Трампа на популистских лозунгах в 2016 году.

Левые делегаты партии встречали Сандерса и либерального сенатора Элизабет Уоррен как рок-звезд.

При этом заявления бывшего губернатора Колорадо Джона Хипенлупера о том, что социалистическая политика не приведет партию к победе, были встречены гулом неодобрения. Других умеренных кандидатов тоже освистали, когда они отвергли идею всеобщей государственной системы здравоохранения «Медицинское страхование для всех» (Medicare for All).

Бывший вице-президент Джо Байден, который опережает Сандерса в рейтингах потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии в Калифорнии и по всей стране, не приехал на съезд, что вызвало едва скрываемую критику со стороны Сандерса.

Сандерс отметил, что четырнадцать кандидатов, которые обратились к участникам съезда, а также те, которые «по какой-то причине решили не находиться в этом зале», предлагают разные подходы к кампании против Трампа. При этом Сандерс отверг центристский подход, который используют Байден и некоторые другие кандидаты.

По мнению Сандерса, по таким вопросам, как здравоохранение, цены на лекарства и изменения климата, «половинчатых позиций быть не может».

Комментируя имеющиеся у некоторых демократов предположения, что у умеренного кандидата больше шансов на избрание, чем у страстного прогрессиста, Сандерс заметил, что такой подход не вызовет энтузиазма, необходимого для победы над Трампом.

«Мы не победим Дональда Трампа, если не принесем в кампанию эмоциональный подъем и энергию, если не дадим миллионам работников и молодых людей повод для голосования, повод поверить, что политика отражается на их жизни», – сказал Сандерс.

В следующем году Калифорния направит на съезд Демократической партии, который выдвинет официального кандидата в президенты, около 500 делегатов. Штат усилил свой вес в кампании 2020 года, перенеся праймериз с июня на март. Демократы занимают все выборные должности в штате и доминируют в обеих палатах легислатуры.

Сенатор Камала Харрис, которую Байден и Сандерс обошли в первых опросах в Калифорнии, дала понять, что не собирается пускать свою кампанию в этом штате на самотек и рассчитывать на поддержку калифорнийцев лишь из-за того, что здесь родилась.

В субботу ее сторонники с плакатами с ее именем, скандировавшие «Камала! Камала!», образовали строй, через который был вынужден пройти Сандерс по пути на завтрак с представителями профсоюзов.

«Я здесь, чтобы заручиться поддержкой каждого, и я буду бороться, чтобы заслужить ее», – заявила Харрис на завтраке, организованном женской секцией партии.