Россиянка из Канады создает уникальные зеркальные торты

Ксения Пенкина — молодой, русскоязычный кондитер из канадского города Ванкувера. Женщина родилась в России, окончила колледж в Швейцарии, она продолжила развивать свои кулинарные навыки, обучаясь у признанных кондитеров в разных странах мира. Благодаря своей артистичности, организованности и аналитическому складу ума она превратила полученные знания в уникальный стиль с волшебным личным подходом.

Ксения и сегодня продолжает учиться и саморазвиваться, постоянно совершенствуя свою палитру, навыки и технику. В основном она концентрируется на внутреннем мире десертов, постигая их химию и процесс интеграции продуктов.

Знаменитые многоцветные зеркальные торты Ксении покорили Интернет, завоевав ей титул «Королевы глазури».

«Люди знают меня по моему зеркальному стилю, и я уделяю ему особое внимание, – комментирует Ксения. – Должна сказать, что глазурь — моя любимая часть. Однако главным является собственно торт».

Ксения с готовностью делится мастерством, раскрывая свое видение людям со всего мира. Она разработала единственную в своем роде концепцию обучения, предназначенную для передачи профессиональных знаний всем, кто любит заниматься выпечкой. Успех этой концепции позволил Ксении создать онлайн-школу и проводить мастер-классы по всему миру. Ученики этой школы могут посещать занятия в любое время и в любой стране, начиная с азов.

В 2019 году российское издательство опубликовало первую книгу рецептов Ксении. Тираж в 3000 экземпляров был распродан в первые же два дня.