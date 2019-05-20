Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей Администрации Соединенных Штатов Америки и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации Главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Фото: president.gov.ua

Согласно официальному сообщению, только что вступивший в должность президент поблагодарил США “за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ”.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, – подчеркнул Президент. – Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ».

Также Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь в сфере безопасности.

«У нас есть очень хороший пример – это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности», – передает слова президента пресс-служба.

Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за поздравления и высказал надежду на встречу в скором времени.

Кроме того, новоизбранный президент рассказал о важности “дальнейшего комплексного развития украино-американского стратегического партнерства”. Прежде всего, это заключается в “реализации взаимовыгодных программ сотрудничества в энергетической сфере и углублению взаимодействия в сфере безопасности”, говорится на сайте новоизбранного главы Украины.

Как сообщает “Голос Америки”, министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри после инаугурации президента Владимира Зеленского отметил, что «США и в дальнейшем будут стоять с народом Украины».

«Мы будем стоять с ним в его стремлении к независимости, в его стремлении к свободе, а один из самых мощных способов достижения свободы – благодаря экономической свободе. Итак, Америка здесь, чтобы послать четкое сообщение. Президент Соединенных Штатов попросил нас приехать, чтобы передать народу Украины, что он может рассчитывать на Соединенные Штаты, рассчитывать на то, что США будут сотрудничать с этим президентом, и, надеюсь, с этим парламентом, чтобы достичь лучшего будущего для народа Украины», – сказал Рик Перри в Киеве.

Посольство США в Украине сообщило, что во время встречи делегации Соединенных Штатов и президента Владимира Зеленского, было подтверждено стремление к сотрудничеству с лидером Украины и украинцами в поддержке евроатлантических реформ в Украине.

В понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась инаугурация Владимира Зеленского, в ходе которой новоизбранный президент распустил Раду Украины, а также лишил должностей высокопоставленных политиков страны.