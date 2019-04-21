Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом “Украинской Правде” сообщил источник в штабе Зеленского.

Фото: Слуга Народу

Посольство США в Украине также присоединилось к поздравлению победителя, похвалив украинский народ за участие в прозрачном выборном процессе.

Согласно информации, опубликованной Центризбиркомом Украины голосование во втором туре президентских выборов в стране проходило в штатном режиме.

После обработки 50% протоколов актер Владимир Зеленский набрал 73%, а его соперник Петр Порошенко – 24.65%.

Явка составила 62%.

В США украинцам была предоставлена возможность выразить свое волеизъявление на территории Посольства Украины в Вашингтоне, Генконсульства в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго.

Во время прошедших накануне кадидатских дебатов Зеленский назвал себя приговором Порошенко, пообещав, что уберет из власти друзей действующего президента.

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в голосовании и побеседовал с журналистами, отмечает Голос Америки.

Пресс-служба лидера Украины приводит слова Порошенко о том, что «очень важно, чтобы во время голосования украинцы руководствовались разумом».

«Ибо не смешно. Сначала может быть немного смешно и весело, но потом – чтобы не было больно. Очень важно, чтобы сегодня, во время сегодняшнего голосования, Украина защитила те достижения, которые были сделаны за предыдущие пять лет», – сказал Петр Порошенко.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский после голосования обратился к присутствовавшим на участке представителям прессы, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня «обязательно будет победа украинцев».

«Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов», – подчеркнул он и пригласил СМИ на брифинг в свой штаб после закрытия избирательных участков, сообщило агентство РБК-Украина.

Посол США Мари Йованович этим утром посетила избирательные участки Киева и была рада увидеть, как граждане Украины реализуют свое право и обязанность голосовать.

“Поздравляем новоизбранного президента Володимира Зеленского и благодарим всех, кто обеспечил мирное проведение украинских президентских выборов, – говорится в Фейсбуке Посольства США. – Благодарим президента Петра Порошенко за его усилия по укреплению безопасности, процветания, демократии и укрепления взаимоотношений между нашими странами за последние пять лет. Надеемся продолжить крепкое партнерство между США и Украиной при президенте Зеленском”.

Специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер также подтвердил, что Дональд Трамп пообщался по телефону с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским:

«Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах, а украинский народ – с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии».