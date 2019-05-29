Россиянина обвиняют в контрабанде документов к истребителю F-16

В федеральном окружном суде в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) должен состояться суд над гражданином России Олегом Михайловичем Тищенко, который находится в тюрьме округа Вебер по обвинению в контрабанде летного руководства к истребителю F-16.

В 2011 году Тищенко через российский онлайн-форум вступил в контакт с жителем Техаса, который помог ему приобрести на eBay и переслать в Россию техническую документацию на F-16. Тищенко объяснил американцу, что работает программистом в московской компании Eagle Dynamics, которой нужны «устаревшие» летные руководства для разработки игры-авиасимулятора Digital Combat Simulation World.

Однако с января 2012 года по сентябрь 2015 года Тищенко продал копии приобретенного им руководства покупателям из Германии, Японии, Нидерландов, Кипра, Австралии и Тайваня. После этого с ним вышел на связь под видом потенциального покупателя агент Министерства внутренней безопасности.

В июне 2016 года федеральный суд выдвинул против Тищенко закрытые обвинения, однако арестовать его и экстрадировать в США американские власти смогли только в 2019 году, когда он посетил Грузию.

Руководства по летной эксплуатации, в контрабанде которых обвиняется Тищенко, состоят в федеральном списке вооружений. Вывоз из США изделий и документов из этого списка строго контролируется и требует особой лицензии Госдепартамента. В случае признания Тищенко виновным ему грозит длительный тюремный срок.