Как сообщило издание Washington Post, службы здравоохранения пяти штатов предупредили нескольких человек, предположительно являющихся носителями вируса кори, что им может быть отказано в посадке на авиарейсы.

Все восемь предупрежденных согласились отменить свои поездки, узнав, что федеральное правительство может по запросу службы здравоохранения поместить их имена в стоп-лист, который ведется Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Об этом сообщил директор Отдела глобальной миграции и карантина CDC Мартин Сетрон.

По словам представителей CDC, по поводу инфицированных корью в агентство обращались службы здравоохранения штатов Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Оклахома и Вашингтон.

С 1 января по 24 мая 2019 года в 26 штатах Америки было отмечено 940 случаев заболевания корью. Это самый высокий показатель с 2000 года, когда корь была объявлена побежденной.

О случаях кори на своей территории сообщили в Центры по контролю и профилактике заболеваний Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Индиана, Айова, Кентукки, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миссури, Нью-Мексико, Невада, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Пенсильвания, Техас, Теннесси и Вашингтон.