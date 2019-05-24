Иммигрантки попались на мошенничестве со съемным жильем

Как объявил окружной прокурор Бруклина Эрик Гонзалес, трем женщинам, заведовавшим распределением квартир в популярном жилом комплексе на Кони-Айленде, были предъявлены обвинения в краже в крупных размерах, подделке документов, получении взяток на сумму около 874 тысяч долларов и других преступлениях.

Обвиняемые были идентифицированы как 71-летняя Анна Трейбич, 66-летняя Ирина Зельцер и 38-летняя Карина Андриян, все из Кони-Айленд. Им был предъявлен список обвинений из 78 пунктов, включающий преступный сговор, кражу в крупных размерах, подделку документов, фальсификацию бухгалтерского учета, предложение поддельных финансовых документов и получение коммерческой взятки.

Согласно сведениям, изложенным в обвинительном акте, в период с 1 января 2013 года по 6 мая 2019 года обвиняемые вступили в сговор с целью присвоения и продажи прав на приобретение квартир в жилом комплексе Luna Park Housing Corporation. Этот комплекс, рассчитанный на 6 000 человек, находится на Кони-Айленде и является частью социальной программы Митчелла — Ламы, предоставляющей доступное жилье рабочим семьям – студии и одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Претенденты на получение квартир в комплексе Luna Park делятся на три категории: внутренние кандидаты, желающие переселиться из одной квартиры в другую; внешние кандидаты, ранее не имевшие здесь квартир; и наследники, которые проживали вместе с владельцами квартир и унаследовали права на них. В списках внешних и внутренних кандидатов должна поддерживаться очередность, соответствующая порядку получения заявок, подчеркивает прокуратура.

Трейбич и Зельцер были членами совета директоров Luna Park и исполняли обязанности президента и казначея соответственно. Андриян была менеджером в управляющей компании Luna Park, в ее задачи входила обработка заявок и составление списков ожидания, которые проверялись Департаментом сохранения и развития жилья города Нью-Йорк. Все желающие приобрести субсидированное жилье обязаны предоставить множество документов, включая справку о доходах, а в случае наследования — свидетельство о рождении, свидетельство о браке и другие доказательства того, что кандидат проживал в квартире на протяжении как минимум двух лет и состоял в родственных отношениях с жильцом, освободившим квартиру.

Как сообщил окружной прокурор, квартиры в комплексе Luna Park продавались по ценам значительно ниже рыночных и поэтому пользовались большим спросом. Обвиняемые использовали свои должностные полномочия, принимая взятки в размере от $10 000 до $120 000 от будущих покупателей. В обмен на взятки обвиняемые с помощью поддельных документов продвигали кандидатов в очереди на квартиры. Согласно материалам следствия, в ходе преступной схемы обвиняемые получили $874 000 наличными за передачу 18 квартир. Общая рыночная стоимость этих квартир составляла приблизительно 5 миллионов долларов.

Поиск кандидатов, готовых заплатить взятку, велся через личные связи и знакомства, сообщает пресс-служба прокуратуры Нью-Йорка.