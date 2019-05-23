Кого американцы хотят видеть своим президентом?

Каким должен быть американский президент? В последнее десятилетие на президентских выборах в США происходило множество событий, которые раньше считались невероятными. В 2008 году впервые в истории высший пост страны занял чернокожий Барак Обама, на следующих выборах Республиканская партия выдвинула мормона Митта Ромни, а еще через четыре года кандидатом от Демократической партии стала женщина Хиллари Клинтон.

За кого же американцы будут готовы проголосовать в 2020 году? На этот вопрос попытался ответить Институт Гэллапа, который несколько дней назад опубликовал результаты опроса общественного мнения, посвященного теме президентских выборов.

Итоги опроса говорят о том, что американские избиратели не придают решающего значения расе, этническому происхождению и полу кандидата: 96% из них готовы проголосовать за чернокожего президента, 95% – за латиноамериканца и 94% – за женщину.

Менее терпимыми они оказались к религиозному мировоззрению: если за приверженцев католицизма и иудаизма согласились отдать свои голоса 95% и 93% опрошенных соответственно, то за евангелиста — лишь 80%, а за мусульманина — 66%.

Но наиболее настороженно американцы относятся к тем, кто не исповедует религии вообще: видеть атеиста в качестве своего президента желают лишь 60% опрошенных. Впрочем, за четыре года, прошедшие со времени предыдущего опроса, процент доверяющих атеистам вырос на 2 пункта. А вот негативное отношение к социалистам осталось без изменений: за них готовы проголосовать лишь 47% избирателей.

Под радужным флагом тоже готовы встать далеко не все: гей или лесбиянка, баллотирующиеся на пост президента, могут рассчитывать на поддержку не более 76% жителей страны. У слишком молодых (до 40 лет) и слишком пожилых (старше 70 лет) кандидатов шансы также невелики: 71% и 63% соответственно.