Музеи Сан-Франциско станут доступными для малообеспеченных

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила о том, что жители города, пользующиеся социальными программами EBT и Medi-Cal, смогут все лето — с 1 июня по 2 сентября — бесплатно посещать местные музеи.

В акции участвуют Музей азиатского искусства, Ботанический сад, Музей африканской диаспоры, Музей детского творчества, Музей семьи Уолта Диснея, Консерватория цветов и другие культурные учреждения Сан-Франциско. Подробную информацию можно получить на сайте https://sfmayor.org/museumsforall или по телефону 3-1-1.