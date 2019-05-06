На прошлой неделе в Вашингтоне состоялся традиционный Национальный молитвенный завтрак с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса. Оба государственных деятеля призвали американцев к молитве за нацию.

Фото: The White House

Выступая перед собравшейся элитой, президент предложил начать мероприятие с молитвы за народ Венесуэлы “в его праведной борьбе за свободу”.

“Жестокие репрессии против жителей Венесуэлы должны прекратиться, и прекратиться как можно скорее. Люди голодают. У них нет пищи. У них нет воды. А когда-то это была одна из богатейших стран мира. Мы желаем им добра. Мы будем там, чтобы помочь, и мы уже находимся там, чтобы помочь”, – сказал Дональд Трамп.

Говоря о вере в Бога, Трамп сообщил, что регулярно обсуждает тему религии с сотрудниками своего аппарата.

“Одна из тем, которые мы недавно обсуждали с Майком [Майкл Пенс, вице-президент США – SlavicSac.com] : люди с гордостью произносят это прекрасное слово — «Бог». Они используют слово «Бог» снова и снова. Они не прячутся от него. Им не велят снимать его. И они не говорят: «Мы не можем чтить Бога», – говорит глава государства. – «Мы полагаемся на Бога». Такие важные слова”.

Затем Трамп напомнил времена своей предвыборной кампании, когда, по его словам, людям не позволялось, а “в некоторых случаях они глупо стыдились” писать на витринах магазинов слова «Счастливого Рождества».

“Они писали: «Счастливых праздников», – сказал Трамп. – Они красили стены в красный цвет, но слова «Рождество» там не было. Это было четыре года назад. Посмотрите на магазины сегодня — в них снова появилось «Счастливое Рождество».

Президент также напомнил, что христианство является одной из самых гонимых религий в мире.

“В последние месяцы — они были нелегкими — мы видели наполненные злобой и ненавистью нападения на религиозные общины в Соединенных Штатах и по всему миру. Месяц назад три исторически черных церкви трагически сгорели в Луизиане.

В Шри-Ланке и Новой Зеландии сотни христиан и мусульман были жестоко убиты в домах молитвы. В октябре убийца-антисемит напал на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге”, – сказал президент США.

Напомним, что на прошлой неделе стрелок открыл огонь в синагоге в калифорнийском городе Пауэй, где еврейские семьи праздновали последний день Песаха.

“Мы скорбим о потере выдающегося члена этой конгрегации Лори Гилберт-Кей, которая встала перед стрелком и защитила своего раввина ценой собственной жизни. Как обещает Господь в Библии, «надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся», – цитирует Священное писание господин президент.

“В этот день молитвы мы вновь уповаем на нашего Создателя. Мы возносим благодарность за эти чудесные края свободы. И воистину величайшим из этих краев свободы является наша страна. Наша страна особенная. Она всегда будет особенной. Она станет великой как никогда. Мы делаем ее великой, особенно для церквей, синагог, мечетей и всех верующих. Мы молимся за то, чтобы эта нация — наш дом, Соединенные Штаты — навсегда укрепилась добродетелью, благодатью и вечной славой Господа”, – заключает глава исполнительной власти США.

Вице-президент США Майкл Пенс также призвал американцев молиться за нацию, говоря:

“Библия учит нас быть искренними в молитве и говорит, что «много может усиленная молитва праведного». И с момента основания этой нации американцы верили в молитву”.

По словам Пенса, молитва – это нить, “которая проходит через все эры американской истории”.

Президент начинает каждое совещание кабинета с молитвы. Фактически на настоящий момент он является одним из четырех президентов в истории США, которые в течение одного года издавали несколько деклараций, призывающих американский народ к молитве, подчеркнул в своей речи вице-президент.

Стоит отметить, что молитва в американских государственных учреждениях является давней традицией. Например, в 1775 году Второй континентальный конгресс объявил день поста и молитвы, а в марте 1776 года, когда Отцы-основатели готовились к написанию Декларации независимости, Континентальный конгресс призвал всех ко дню молитвы и поста ради «Дела Свободы».

В 1863 году президент Авраам Линкольн призвал американцев молиться за то, чтобы «чтобы объединенная молитва нации вознеслась к Престолу Благодати и принесла обильные благословения нашей стране».

А в 1952 году президент Гарри Трумэн и Конгресс официально установили ежегодный Национальный день молитвы, в который американцы обращаются к Богу в молитве и медитации. С тех пор все президенты США издавали декларации в честь этой великой традиции. И сегодня президент Дональд Трамп продолжает эту традицию.

Отметим, что администрация Трампа продолжает придерживаться защиты религиозных свобод, борясь за сохранение свобод личных убеждений и вероисповедания, в частности среди врачей и медиков.