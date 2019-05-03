27 июля жителей и гостей округа Сонома приглашают посетить Фестиваль Форт-Росса. Только здесь, на живописном калифорнийском побережье, можно увидеть церемониальные танцы индейцев кашайя, спеть вместе с исполнителями американского свинга, научиться ремеслам коренных жителей Аляски, познакомиться с традиционной русской культурой и выпить кружку пива в биргартене.

В этом году в праздничную программу по многочисленным просьбам вернулась стрельба из мушкетов и пушек, поэтому не стоит брать с собой собак, если они не привыкли к громкому шуму и скоплению людей. Однако воспитанные собаки на поводке разрешены на парковке, на дорогах и на всей территории форта, за исключением пляжа.

В программе фестиваля:

– ежегодный конкурс борща — если вы хотите выиграть приз, принесите кастрюлю борща, сваренного по вашему любимому рецепту;

– ансамбль балалаечников Сан-Франциско с русской, украинской, цыганской и крымскотатарской музыкой;

– звонарь Виктор Авдиенко из Симфонического оркестра Сан-Франциско;

– «Русский дом Кедры» с традиционными народными песнями, танцами, обрядами и ремеслами;

– женский вокальный ансамбль «Китка» из Ист-Бей;

– хор «Славянка» со старинными церковными песнопениями и казацкими песнями;

– народный ансамбль «Долина» в настоящей крестьянской одежде XIX века;

– ансамбль индейцев кашайя-помо «Су Ну Ну Шинал»;

– фольклорный детский ансамбль «Забавушка»;

– кухня и народные промыслы России;

– международный базар;

– перетягивание каната и традиционное якутское перетягивание палки;

– художник-иллюстратор из Аляски Даниэль Ларсен;

– «пивной сад», организованный местными пивоварнями — вся прибыль пойдет в Фонд образования Форт-Росса на поддержку программ морской экологии и защиты окружающей среды;

– и многое другое! Мероприятие пройдет в субботу, 27 июля, с 10:00 до 18:30. Входные билеты можно приобрести на месте или заказать на сайте Eventbrite.