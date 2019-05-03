После долгих и напряженных дебатов, на которых присутствовали сотни местных жителей, Объединенный школьный округ Роклина одобрил новую программу обучения, в которую вошли уроки о достижениях представителей ЛГБТ.

В среду, поздной ночью округ тремя голосами против двух принял новую программу для начальной школы по истории и социальным наукам.

Выступавшие против родители требовали введения альтернативной программы, утверждая, что школьникам слишком рано изучать исторических личностей, идентифицируемых как геи и лесбиянки.

Закон FAIR Education Act был принят 14 июля 2011 года и вступил в силу 1 января 2012 года. Он вносит поправки в Образовательный кодекс штата Калифорния, предусматривающие включение в школьную программу подробных сведений об исторических фигурах, являвшихся инвалидами и представителями ЛГБТ-сообщества.

Около тысячи жителей Роклина подписали петицию с просьбой отложить принятие новой программы, поскольку, по их словам, ученики начальной школы слишком малы дня понимания сексуальной ориентации.

Подобный куррикулум принят в других регионах Калифорнии, а также в соседних школьных округах – Элк-Грова и Сан-Хуанa.