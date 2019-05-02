Министерство финансов Калифорнии опубликовало отчет с обновленной демографической статистикой по состоянию на 1 января 2019 года. Согласно приведенным в отчете цифрам, за 2018 год население штата увеличилось на 187 тысяч человек и составило чуть меньше 40 миллионов.

В данных статистики отразились трагические события лесных пожаров, в которых погибли десятки людей и были уничтожены десятки тысяч домов. Сильнее всего пострадали от огня округа Бьютт, Шаста, Вентура и Лейк, а также город Малибу в округе Лос-Анджелес.

Округ Бьютт, где прошел разрушительный пожар «Кемп», потерял более 14 600 единиц жилья. Из города Парадайз уехало более 83% жителей, большинство которых переселились в соседние Чико и Оровилль.

Наибольший численный прирост населения наблюдался в городах Чико (19 000 человек), Сакраменто (7 400), Сан-Диего (6 200), Ирвин (6 100) и Санта-Кларита (5 700).

В процентном отношении первую пятерку городов по приросту населения, не связанному с пожарами, составляют Латроп, округ Сан-Хоаким (5,2%), Сан-Хуан-Батиста, округ Сан-Бенито (4,8%), Дублин, округ Аламида (4,4%), Ирвиндейл, округ Лос-Анджелес (4,1%) и Бомонт, округ Риверсайд (4,0%).

Общий рост населения по штату за 2018 год составил 0,47% и стал самым низким за всю историю Калифорнии. Это связано со значительным падением рождаемости, уменьшением количества студентов из других штатов, а также старением поколения «бэби-бумеров».

Количество жилья в Калифорнии за прошлый год увеличилось на 77 000 единиц (0,6%) и составило 14 235 000 единиц. Наиболее массовым было строительство жилья в городах Лос-Анджелес (16 525 единиц), Сан-Диего (4 505), Ирвин (3 384), Санта-Кларита (2 486) и Сакраменто (2 353).

Из 14 миллионов жилищ Калифорнии почти две трети составляют дома на одну семью (9 186 600 единиц). 4 490 000 единиц принадлежит многоквартирным зданиям, а 560 000 — мобильным домам. 2% населения штата (849 000 человек) проживает в студенческих общежитиях, военных казармах и исправительных учреждениях.