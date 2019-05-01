В субботу, 4 мая в Сан-Франциско уже в пятый раз состоится ежегодный марш «Бессмертного полка». Мероприятие включает в себя автомотопробег и шествие колонны по центральным районам Сан-Франциско. «Бессмертный полк» в Сан-Франциско проxодит уже в пятый раз.



Как и в прошлом году, участники марша пройдут по улицам города и возложат цветы к памятнику ветеранов Второй мировой войны на бульваре Вашингтон и 34-й авеню. Шеренга ветеранов и активистов пройдет по Крисси-Филд от яхт-клуба Сан-Франциско до военных укреплений Бэттери-Ист. Заключительная часть мероприятия состоится у моста «Золотые ворота», где присутствующие попробуют солдатскую кашу и проведут концерт песен военного времени.

«Мы, наследники Победы, должны сохранить память о самой ужасной трагедии в истории человечества, чтобы не повторились события тех страшных лет, чтобы наши дети и их потомки с гордостью несли память о победе своих предков над коричневой чумой, поработившей полмира», – говорят организаторы шествия.

Как сообщила один из инициаторов патриотической акции Елена Нужнова, вместе с местными энтузиастами в автомотопробеге примут участие члены байк-клуба из Сакраменто.

«Если мы будем показывать молодому поколению, что нужно чтить то, что наши предки дали нам, мы заложим хорошее начало для мирной жизни», – говорит Нужнова.

В прошлом году марш «Бессмертного полка» в Сан-Франциско собрал около 800 участников. Организатором мероприятия выступает «Русский альянс».

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, движение «Бессмертного полка» продолжает набирать обороты в США – в этом году тысячи русскоязычных жителей Америки готовятся отметить многочисленными шествиями память своих отцов и дедов, погибших в борьбе с фашистской Германией.