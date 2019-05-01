В Калифорнии к проблеме загрязнения окружающей среды подходят весьма серьезно: многие экологические законы и нормативы здесь являются гораздо более строгими, чем в остальных 49 штатах страны. Однако, свежее исследование свидетельствует, что питьeвaя вoдa в Kaлифopнии вызывaeт oнкoлoгичecкиe бoлeзни.



Чистота питьевой воды также регулируется множеством стандартов, в том числе федерального уровня, и 90% калифорнийских водопроводных систем в последние 7 лет этим стандартам удовлетворяют. Однако соответствие нормам еще не означает, что эту воду можно безопасно пить: согласно результатам исследования, проведенного калифорнийскими учеными Ташей Стойбер и Ольгой Найденко, даже в допустимых концентрациях загрязняющие вещества в воде вызывают повышение статистики заболевания раком.

По подсчетам авторов исследования, эти загрязнения стали или станут причиной появления рака у 15 449 жителей Калифорнии. Самыми опасными канцерогенами, содержащимися в водопроводной воде, были названы мышьяк, шестивалентный хром, продукты разложения дезинфицирующих средств, радиоактивные элементы и летучие органические вещества.

Федеральный подход к регулированию чистоты воды, как утверждают авторы, является медленным и неэффективным. Кроме того, он регламентирует концентрацию каждого вещества в отдельности и не учитывает, что в реальности в воде, как правило, одновременно присутствует несколько загрязнителей.

Что же можно сделать с этой проблемой? Авторы предлагают на уровне администраций штатов выработать и поддерживать более строгие по сравнению с федеральными нормами стандарты качества питьевой воды.

Экологическая организация Environmental Working group публикует на своем сайте базу данных, где приводятся результаты проверок водопроводных систем всех штатов Америки. Тем, кто проживает в регионах, где вода может содержать опасные вещества, настоятельно рекомендуется пользоваться фильтрами для питьевой воды.