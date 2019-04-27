Окружной прокурор округа Сакраменто требует смертной казни подсудимому по делу об убийстве офицера полиции Марка Стасюка. Об этом сообщает телеканал ABC.

39-летнему Антону Перес вменяется убийство молодого полицейского, иммигранта из Украины Марка Стасюка.

Между тем, губернатор Калифорнии объявил мораторий на смертную казнь в штате.

Напомним, что ходе конфронтации в сентябре прошлого года в одном из районов города Ранчо Кордова Марк Стасюк был убит, а его напарница Джулия Робертсон получила ранение. Также преступник ранил сотрудника магазина, в котором произошел конфликт.

Память об украинском полицейском из Сакраменто будет увековечена в столице США во время Дня памяти сотрудников правоохранительных органов и Недели полиции, которые пройдут в мае этого года.