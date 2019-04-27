Трамп считает, что следователи заинтересуются связями Хиллари Клинтон с Украиной

По словам Трампа, документы свидетельствуют о причастности украинских властей к утечке компромата, передает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что министерство юстиции США заинтересовала информация о возможных связях между предвыборным штабом демократа Хиллари Клинтон и Украиной в 2016 году.

«Что касается Украины, это звучит как важная вещь, как нечто очень интересное», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, документы свидетельствуют о возможной причастности украинских властей к утечке компромата на руководителя его предвыборной кампании Пола Манафорта.

Президент предположил, что документы обязательно заинтересуют генпрокурора США Уильяма Барра.

«У нас теперь замечательный новый генеральный прокурор, который за непродолжительное время уже прекрасно поработал. Он очень умный и стойкий, я бы переадресовал вопрос ему, – добавил Трамп. – Но я бы предположил, что он хотел бы увидеть это».

«Об этом деле с Украиной люди говорят уже давно», – добавил президент США.