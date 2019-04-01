Travis Air Force Base hosted the family of Sacramento County Deputy Sheriff Mark Stasyuk at yesterday's air show. The U.S. Air Force Thunderbirds performed the Missing Man Formation as Taps played in the background as a dedication for our fallen deputy. Rancho Cordova PD Posted by Sacramento County Sheriff’s Department on Monday, April 1, 2019

Память об украинском полицейском из Сакраменто будет увековечена в столице США во время Дня памяти сотрудников правоохранительных органов и Недели полиции, которые пройдут в мае этого года.

Как сообщает телеканал KCRA из Сакраменто, имена четырех северокалифорнийских полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, будут занесены на Мемориальную доску в Вашингтоне, округ Колумбия.

Церемония, посвященная памяти погибших стражей правопорядка со всей страны, пройдет 15 мая этого года. На ежегодное мероприятие обычно съезжаются десятки тысяч коллег и родственников павших офицеров.

Напомним, что полицейский украинского происхождения Марк Стасюк погиб в перестрелке у магазина автомобильных запчастей Pep Boys в Ранчо-Кордове в сентябре прошлого года. У него осталась молодая жена, с которой он сыграл свадьбу всего за полгода до своей гибели.

Между тем, семья погибшего полицейского была приглашена на парад военно-транспортной авиации, проходивший на авиабазе в Трэвисе, где летчики-истребители в память о Марке выполнили отдельную фигуру высшего пилотажа.