Родительская пара предстала перед судом штата Мичиган по обвинению в небрежном отношении к своему новорожденному ребенку, который скончался от желтухи. Христианская пара Рэйчел и Джошуа Пиландов вместо получения медицинской помощи до последнего момента молились об исцелении своего чада.

Фото: Lansing State Journal

Рэйчел Пиланд и Джошуа Пиланд являются биологическими родителями Микайи Пиланда и Джейса Пиланда. Их третий ребенок, Эбигейл Пиланд, родился у них дома (с помощью акушерки Сандры МакКерди) 6 февраля 2017 года.

Как говорится в судебном деле Пилардов, роды прошли без осложнений, и Эбигейл выглядела здоровой. Однако через 20 часов после родов МакКерди провела повторную проверку и обнаружила у Эбигейл явные признаки желтухи.

МакКерди сообщила матери о рисках, связанных с желтухой у новорожденных детей, и посоветовала обратиться за медицинской помощью.

Мать ответила, что за медицинской помощью они обращаться не будут, поскольку Эбигейл в порядке и «Бог не совершает ошибок». МакКерди обратила внимание матери на то, что Эбигейл не берет грудь, а ее кожа все сильнее желтеет. Мать подтвердила, что желтый цвет кожи ребенка со временем становился темнее.

Два дня спустя, когда МакКерди направлялась в дом семьи Пиланд для очередной проверки, мать позвонила ей и отменила визит. МакКерди вновь предупредила мать о рисках для Эбигейл из-за отсутствия медицинской помощи. Затем МакКерди позвонила в офис местного доктора, чтобы сообщить ему о состоянии Эбигейл. Она поговорила с ассистенткой доктора, сообщила ей о состоянии девочки и о том, что родители отказываются от медицинской помощи.

Эбигейл скончалась на следующий день, однако родители не уведомили об этом власти. Вместо этого они собрали своих друзей, чтобы помолиться за Эбигейл.

Некоторые из этих друзей прибыли в дом семьи Пиланд, и было очевидно, что Эбигейл умерла. Тем не менее, родители и их друзья молились о воскрешении Эбигейл. Это продолжалось несколько часов. Вечером того же дня брат матери (живущий за пределами штата Мичиган) узнал о смерти Эбигейл и сообщил в полицию.

Когда сотрудники полиции прибыли в дом семьи Пиланд, родители и их друзья все еще молились за Эбигейл. Мать сказала представителям правоохранительных органов, что желтуха у Эбигейл якобы начала спадать перед ее смертью.

Отец сообщил, что у Эбигейл было две тяжелых ночи, но она питалась два раза в день. В последующем интервью полиции отец сказал, что он пытался сделать Эбигейл искусственное дыхание, но не знал, как его правильно делать грудному ребенку. На этом этапе, по словам отца, он мог только “молиться и призывать помощь Господа”.

Отец также сказал полицейским, что верит, что Бог исцелит любые медицинские проблемы, и они «уйдут». Он сказал, что в любом случае поступил бы точно так же, и добавил: «Если бы у меня была возможность отдать свою дочь в руки людей с самыми добрыми намерениями и самыми лучшими умениями в мире, я бы все равно отдал жизнь своей дочери в руки моего Господа Спасителя Иисуса Христа».

Одним из друзей, которого родители пригласили домой помолиться за Эбигейл, был Брайан Харнс, которого можно считать «пастором» в их группе, говорится в криминальном деле. Харнс сказал полицейским, что он не знает других людей в их группе (за исключением семьи Пиланд), которые не верят в профессиональную медицину. Он добавил, что подобные взгляды не являются принципом их группы.

Сообщается, что после смерти тело Эбигейл было отправлено в госпиталь для вскрытия. Коронер определил, что высокий уровень билирубина (свидетельством которого являлась желтуха) повлиял на мозг Эбигейл и стал причиной ее смерти. Он сообщил, что желтуха поддается лечению, и что Эбигейл скорее всего выжила бы, если бы родители обратились за медицинской помощью.

Семейную пару лишили родительских прав и передали детей их бабушке и дедушке со стороны матери.

В ходе расследования медицинские сотрудники определили, что другие дети пары были здоровы и судья по семейным делам издал приказ о возвращении детей в родительский дом при условии, что родители будут соблюдать определенные условия. Одним из этих условий было следование плану безопасности, разработанному Службой защиты детей (CPS). Этот план требовал от родителей регулярно водить детей на медицинское лечение и обследование. Вторым условием было неприменение к детям «любых видов физических наказаний».

Чтобы получить обратно своих детей, родители согласились с требованием медицинского наблюдения. Однако они отказались соглашаться с условием неприменения к малолетним детям физических наказаний, поскольку, как заявил отец, «дети учатся слушаться меня с помощью физических наказаний».

После этого судья Бэрд приказала поместить детей под надзор Департамента здравоохранения и социальных служб (DHHS).

Штат Мичиган не позволяет родителям отказываться от прививок для своих детей по релегиозным убеждениям.