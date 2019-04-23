Большинство украинцев в США проголосовали за Порошенко

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко с заметным перевесом победил в США, Австралии, Израиле, Финляндии, Бразилии, Великобритании и других странах.

Украинская диаспора США также проголосовала за действующего президента Порошенко. На избирательные участки в Соединенных Штатах пришли 3 522 гражданина Украины.

Всего за Петра Порошенко отдали свои голоса 54,73% зарубежных избирателей, а за Владимира Зеленского — 43,78%.

В Канаде Порошенко досталось 71,20% голосов, в Мексике — 62,50%, в Германии — 55,15%, во Франции — 66,58%, в Швейцарии — 73,88%.

На данный момент обработано 100% бюллетеней, сообщает украинский ЦИК.

Президент США Дональд Трамп стал одним из первых высших государственных лиц, поздравивших Владимира Зеленского с победой на выборах.