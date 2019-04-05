Руководство Церкви Иисуса Христа Святых последних дней объявило о том, что дети родителей, идентифицирующих себя как лесбиянки, геи, бисексуалы или трансгендеры (ЛГБТ), могут быть окрещены без предварительного одобрения Первого президентства, если родители осознают последствия этого шага для ребенка.

«В прошлом мы рассматривали вступление члена Церкви в однополый брак как вероотступничество, – говорится в заявлении президента Даллина Оукса. – Хотя мы по-прежнему считаем подобный брак серьезным нарушением, он не будет наказываться как вероотступничество в рамках нашего учения. Мы будем одинаково относиться к аморальному поведению как в гетеросексуальных, так и в гомосексуальных отношениях».

«Мы стремимся уменьшить количество ненависти и раздора, которые так часто встречаются сегодня, – продолжил Оукс. – Мы уверены, что большинство людей — независимо от их убеждений и ориентации — хотят взаимопонимания и бесконфликтного диалога».