Федеральное бюро расследований объявило награду в размере до 10 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту Александра Маслова. У Маслова имеются связи в городах Сакраменто, Сан-Рафаэль (Калифорния) и Уасилла (Аляска), а также в русскоязычных общинах Калифорнии (главным образом в Сакраменто).

27 августа 2015 года Маслову были предъявлены обвинения в 24 случаях банковского мошенничества и 2 случаях почтового мошенничества в связи с преступной схемой по краже кредитных карт, жертвами которой стали тысячи человек. Кроме того, 21 января 2016 года федеральный суд присяжных предъявил Маслову обвинения в деле о налоговом мошенничестве. Маслов должен был предстать перед судом по обоим делам, однако в октябре 2018 года он не явился на заседание суда, передает RuHollywood. 9 января 2019 года окружной суд Восточного округа Калифорнии в Сакраменто выдал федеральный ордер на арест Александра Маслова и предъявил ему обвинения в неявке в суд.

Всех имеющих какую-либо информацию об этом человеке просят связаться с местным отделением ФБР либо с ближайшим американским посольством или консульством. Александр Маслов является выходцем из Эстонии.