Зарплаты у женщин ниже, чем у мужчин, и это несправедливо

Зарплаты в Калифорнии: традиционно штат Калифорния является форпостом современных преобразований и стремления к равенству для всех граждан, включая борьбу против расовой, сексуальной и половой дискриминации. Однако есть сферы, где полноценного равноправия не наблюдается и по сей день — примером этого является гендерный разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами.

Закон штата Калифорния о равной зарплате уже много лет запрещает работодателям платить за одну и ту же работу разные суммы в зависимости от пола сотрудника. Однако в 2015 году губернатор Браун подписал Закон о справедливой зарплате, который дополнительно усилил существующие требования и продемонстрировал стремление Калифорнии к настоящему гендерному равенству. Положения этого закона вступили в силу 1 января 2016 года.

Согласно данным последней переписи населения, в 2017 году медианный доход американских мужчин, постоянно работающих на полную ставку, был равен $52 146, тогда как для женщин эта цифра составляла всего лишь $41 997, или на 20% меньше. Полвека назад разрыв между зарплатой мужчин и женщин начал сокращаться, но в последние годы этот прогресс замедлился. В настоящее время зарплаты в Калифорнии у женщин примерно на 11% меньше мужчин.

Первая леди штата Дженнифер Ньюсом, супруга губернатора Гэвина Ньюсома, считает своей миссией решить эту проблему. Для изменения данной ситуации она призывает женщин обращаться к своим работодателям и жаловаться в соответствующие надзорные органы.

Согласно положениям Закона о равной зарплате, сотрудник может подать жалобу на своего работодателя в течение двух лет с момента нарушения законодательства. Если нарушение было преднамеренным, этот срок увеличивается до трех лет. Отсчет времени ведется с каждой зарплатной ведомости, в которой зафиксирована неравная зарплата.