Мэром Чикаго впервые стала чернокожая женщина-лесбиянка

56-летняя Лори Лайтфут станет первой чернокожей женщиной-мэром, а также первой мэром-лесбиянкой в истории Чикаго. В минувший вторник она победила на выборах на пост главы города с результатом 74% голосов избирателей.

Мэром Чикаго избрана политический новичок Лори Лайтфут, ставшая первой чернокожей женщиной и открытой лесбиянкой, занявшей этот пост, передает Голос Америки.

На выборах во вторник Лайтфут победила бывшего школьного учителя Тони Прекуинкл.

56-летняя Лайтфут, бывший федеральный прокурор, положила в основу своей предвыборной кампании тему борьбы с коррупцией в органах власти Чикаго.

Ранее Лайтфут занимала должность федерального прокурора, а также была президентом дисциплинарного совета Департамента полиции Чикаго.

68% американцев позитивно относятся к тому, что президентом страны может стать гей или лесбиянка. Об этом свидетельствуют данные опроса NBC News и The Wall Street Journal, проведенного в феврале 2019. 15 лет назад такого мнения придерживалось менее половины респондентов (43%).

Среди предендентов на выдвижение в кандидаты на президентских выборах 2020 – Пит Буттиджич, мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, открытый гей.